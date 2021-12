De uitzending van 14 december

Negen maanden na de verkiezingen is het eindelijk zover: de formerende partijen zijn het eens geworden over de vorming van een nieuw kabinet. Het onderhandelaarsakkoord gaat vandaag naar de Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Als die hun handtekening eronder zetten, wordt het morgen officieel gepresenteerd.

We praten er vanavond over met epidemioloog Alma Tostmann .

Het demissionaire kabinet houdt vandaag een persconferentie over de coronamatregelen. De NOS meldde eerder dat de huidige maatregelen tot zeker begin volgend jaar worden verlengd, maar nog niet alles is duidelijk. Gaat het kabinet bijvoorbeeld aankondigen dat de basisscholen een week eerder dicht moeten voor de kerstvakantie?

In gesprek met Anthony Fauci

Anthony Fauci was zowel onder Trump als onder Biden de corona-hoofdadviseur van de Verenigde Staten. Bijna twee jaar na de uitbraak van de coronacrisis spreken we met hem over de situatie in de VS, waar dagelijks 1.300 mensen sterven aan corona. En hoe kijkt hij naar het Nederlandse beleid?