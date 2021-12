De uitzending van 12 december

Geen tornadoseizoen, toch een enorme verwoesting

Tornado's en extreem noodweer hebben in het midden van de Verenigde Staten aan meer dan zeventig mensen het leven gekost. De tornado's bewogen zich onafgebroken over een afstand van ruim 300 kilometer over de grond. Juist december is een maand waarin er meestal geen tornado's zijn. Hoe kan dat? Worden tornado's schadelijker en dodelijker door de klimaatverandering?