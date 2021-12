De uitzending van 11 december

Zorgen over ernstig softwarelek Een ernstige kwetsbaarheid in veelgebruikte software leidt tot grote ongerustheid. Technisch experts vrezen voor een golf van aanvallen met gijzelsoftware. Het gaat om een lek in een onderdeel van programmeertaal Java. Het Nationaal Cyber Security Centrum beoordeelt het lek als hoog risico met een hoge impact. Hoe ontstond het probleem en hoe is het te verhelpen? Te gast is Victor Gevers. Hij leidt een groep vrijwillige hackers die zoeken naar veiligheidsrisico's bij bedrijven en instellingen.

Lage vaccinatiegraad in Oost-Europa In de Europese Unie ontstaat een tweedeling rond vaccinatie. In ex-communistische landen heerst grote argwaan tegenover alles wat de overheid doet of aanbiedt, dus ook vaccins. Roemenië en Bulgarije hebben de laagste vaccinatiegraad van de EU. Nu de omnikronvariant oprukt, nemen de zorgen toe, ziet Europa-correspondent Saskia Dekkers.