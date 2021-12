De uitzending van 8 december

Gisteren werd al bekend dat de Franse regering afziet van de aankoop. Het Rijksmuseum liet daarop weten alles op alles te willen zetten om het schilderij te verkrijgen. Hoe verliep dat proces? Te gast is Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits .

De Nederlandse staat wil 150 miljoen euro betalen voor De Vaandeldrager van Rembrandt. Daarmee komt het topstuk, nu nog in handen van de Franse bankiersfamilie Rothschild, waarschijnlijk naar Nederland.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij injecteert afvalwater uit de olie-industrie in lege gasvelden onder de grond in Twente. Een groep burgers vreest dat lekkages de bodem vervuilen. Wij spreken met hen en met de NAM.

Welke rol krijgt Amalia bij Raad van State?

Prinses Amalia is net 18 en heeft daarom vanaf nu zitting in de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering. Vandaag is ze er tijdens een ceremonie 'binnengeleid'. Wat wordt haar rol bij de Raad en zijn er ook bezwaren tegen die functie?