De uitzending van 5 december

80 miljoen zonnepanelen in 2024 zijn een 'tikkende milieutijdbom'

Zonne-energie is in opkomst: ieder jaar worden er in Nederland zo'n 10 miljoen nieuwe zonnepanelen op daken en in weilanden gelegd. Maar met die enorme toename in panelen komt ook een nieuwe afvalstroom op gang. Naar schatting worden in 2030 in Nederland al ongeveer 250 duizend zonnepanelen afgedankt. Op dit moment is daarvoor de enige optie: door de shredder halen.