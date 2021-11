De uitzending van 27 november

Hoe zou dat aanpassen in z'n werk gaan? Te gast is Rogier Sanders , hoogleraar virologie en experimentele vaccinologie.

De wereld maakt zich zorgen om een nieuwe coronavariant die vooral rondgaat in Zuid-Afrika en Botswana maar inmiddels ook in Europese landen is aangetroffen. De vrees bestaat dat deze omikronvariant flink besmettelijker is dan de oorspronkelijke variant, maar dat is nog niet zeker. Ook zou het kunnen dat vaccins minder goed werken tegen omikron, en daarom aangepast moeten worden. Farmaceuten onderzoeken of dat inderdaad nodig is.

Er zijn nog 1,5 miljoen ongevaccineerden in ons land. Meer dan de helft van hen gaat de prik zeker niet halen. Maar een deel twijfelt nog. GGD-medewerkers en artsen proberen in wijken specifieke groepen ongevaccineerden te bereiken. Wij gaan met hen op pad.

Paula Rego in Kunstmuseum Den Haag

De Portugees-Britse 'dame' Paula Rego is één van de beroemdste nog levende kunstenaars van het Verenigd Koninkrijk. Haar werk gaat over de achtergestelde positie van vrouwen, over abortus, machtsverhoudingen, maar ook over persoonlijke onderwerpen als depressie en seks.

In Nederland is ze nog niet zo bekend, maar daar komt verandering in. We nemen een kijkje in het Kunstmuseum Den Haag, waar haar werk vanaf vandaag te zien is.