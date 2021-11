Kijk mee in het ziekenhuis: 'Samenleving lijkt ons soms te vergeten'

We zitten in de laatste fase voor 'code zwart' in de ziekenhuizen. Nieuwsuur keek de afgelopen twee weken mee op de Spoedeisende Hulp van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede - en zag de drukte dag voor dag toenemen.

Terwijl er vorig jaar nog applaus en cadeautjes waren voor het personeel, is die waardering uit de samenleving nu een stuk minder. "Het is fijn dat patiënten vaak zo dankbaar zijn", zegt verpleegkundige Linda. "Terwijl de samenleving dat voor je gevoel soms een beetje lijkt te vergeten, of te verkleinen: joh, er is toch niet zo veel aan de hand?"

Kijk in de video hieronder mee in het ziekenhuis, en zie hoe op drukke dagen de afdeling Spoedeisende Hulp overstroomt: