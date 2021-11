De uitzending van 26 november

We spreken met politiek duider Arjan Noorlander . Te gast is epidemioloog Alma Tostmann .

Vanavond om 19.00 uur houdt het demissionaire kabinet een coronapersconferentie over de maatregelen die het wil nemen om de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames omlaag te krijgen.

Vliegverbod om virusvariant Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is een nieuwe coronavariant ontdekt die zich snel verspreidt. Na een periode met zo'n 200 nieuwe besmettingen per dag, steeg dat aantal woensdag naar 1200 en gisteren naar 2465.

Nederland en een groeiend aantal andere Europese landen stellen vliegverboden in vanuit zuidelijk Afrika. Een speciaal team van de Wereldgezondheidsorganisatie overlegt vanmiddag over de nieuwe variant. We spreken na afloop met viroloog Marion Koopmans, die aan het gesprek deelneemt.