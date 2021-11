De uitzending van 21 november

Druk op de zorg neemt toe

Vooralsnog bekijkt het kabinet op 3 december of de huidige maatregelen nog nodig zijn of dat er juist meer nodig is om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Ondertussen neemt de druk op de zorg toe, nu het aantal coronagevallen in Nederland hoog blijft. Nieuwsuur was bij ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en zag met eigen ogen wat er allemaal op de zorgmedewerkers afkomt.

Daarnaast een gesprek met Frank Bosch, hij is acuut internist in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem en ziet een toename van patiënten met allerlei stadia van corona.