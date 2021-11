De uitzending van 19 november

Discussie over maximale hypotheek In onze serie gesprekken over de woningmarkt spreken we met Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud. Het budgetinstituut brengt ieder jaar een belangrijk advies uit aan de Tweede Kamer over welk deel van het inkomen mag worden uitgegeven aan woonlasten. En dat advies bepaalt weer hoe hoog de maximale hypotheek mag zijn. Maar daar is niet iedereen het mee eens.

Richtingenstrijd binnen de SP De SP dreigt enkele lokale afdelingen in grote steden op te heffen óf SP-afdelingen uit te sluiten van de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Het bestuur van de afdeling Rotterdam is inmiddels geschorst. Het heeft allemaal te maken met een strijd die al ruim een jaar woedt tussen de partijleiding van de SP en een groep communisten. Waar komt dit conflict vandaan en wat zegt het over de richting van de partij?

