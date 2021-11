De uitzending van 15 november

Eerder sprak een meerderheid van de Tweede Kamer zich uit tegen het gebruiken van de toegangspas om ongevaccineerden de toegang tot locaties te ontzeggen. Hoe denken ze daar nu over? Morgen debatteert de Tweede Kamer over de maatregelen.

In de corona-persconferentie van vorige week kondigde het demissionaire kabinet plannen aan voor het deels invoeren van 2G-beleid. Daarbij krijgen ongevaccineerden met een negatieve coronatest niet langer toegang tot alle locaties. Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid noemde dat een "onvermijdelijke keuze" om de maatschappij veilig te houden.

Beleggers op de woningmarkt

Beleggers op de woningmarkt zijn de laatste jaren op z'n zachtst gezegd weinig populair. Vaak worden ze gezien als één van de oorzaken van de vastgelopen woningmarkt: ze vragen steeds hogere huren en kapen ook nog eens starterswoningen weg. Maar is dat wel het hele verhaal?

In de studio praten we met Frank van Blokland, directeur van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed.