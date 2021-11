De uitzending van 14 november

Correspondent Saskia Dekkers is aan de Poolse kant van de grens en laat zien hoe die migranten worden opgevangen. Ook schetst ze de verdeeldheid onder de Poolse bevolking. Want moet je deze mensen helpen of subiet uitzetten?

Eerste migranten via Wit-Ruslandroute in Nederland: 'Onze chauffeur bleef anoniem'

Voorspellen wat helpt bij autisme

Wetenschappers in het Amsterdam UMC kunnen voorspellen welk kind met autisme baat heeft bij medicatie. Dit doen ze aan de hand van hersenfilmpjes (een EEG) en een rekenmethode die de prikkelverwerking in de hersenen in kaart brengt. Een belangrijke stap, zegt onderzoeker en kinderpsychiater Hilgo Bruining. Nu krijgen kinderen medicatie op basis van hun diagnose. Dat gebeurt als hun gedrag thuis of op school tot grote problemen leidt. "Maar medicijnen als ritalin of een antipsychose-middel onderdrukken alleen het gedrag. Ze pakken de oorzaak in de hersenen niet aan en geven bijwerkingen die soms erger zijn dan de kwaal."