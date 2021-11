De uitzending van 12 november

Wat zijn de nieuwe maatregelen?

Veel van de maatregelen die het kabinet gaat nemen om het groeiende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen, zijn al uitgelekt. Zo moet de horeca de komende drie weken om 19.00 uur dicht, wordt thuiswerken weer de norm en mogen we nog maar vier mensen thuis ontvangen. Hoe die maatregelen er concreet uitzien en wat er na de lockdown komt, moet vanavond duidelijk worden tijdens de persconferentie van demissionair minister Hugo de Jonge en demissionair premier Mark Rutte.

In Nieuwsuur praten we over de maatregelen met epidemioloog Alma Tostmann. Politiek verslaggever Arjan Noorlander geeft een inkijkje in hoe de maatregelen tot stand zijn gekomen.