Belgen beginnen al wel met Janssen-booster

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan de Gezondheidsraad gevraagd of mensen die zijn ingeënt met het Janssen-vaccin, versneld een boosterprik moeten krijgen. In andere landen zijn ze hier al mee begonnen. Bijvoorbeeld in België, daar hebben ze vandaag besloten om te beginnen met een Janssen-booster.

Wouter Beke, de minister van Volksgezondheid in Vlaanderen, is in Nieuwsuur helder over de afweging: "Wij stellen vast dat de mensen die het Janssen-vaccin hebben gehad, dat de immuniteit daarvan vermindert. Wie dit vaccin heeft gehad, heeft ook slechts één vaccin gehad. Dat terwijl mensen met AstraZeneca, Pfizer of Moderna twee vaccins hebben gehad. Dat noopt ons wel tot de beslissing om bijkomend booster-vaccin te geven."

De Belgische Hoge Gezondheidsraad adviseerde de regering om Belgen die gevaccineerd zijn met het vaccin van Janssen een herhalingsprik aan te bieden met Pfizer of Moderna. Het officiële advies van de Hoge Gezondheidsraad is nog niet gepubliceerd, maar een woordvoerder bevestigt aan Nieuwsuur dat het gegeven advies nu overgenomen wordt.

'Wetenschappelijke medische evidentie'

Volgens de experts van de Hoge Gezondheidsraad neemt de bescherming van de ene dosis van het Janssen-vaccin snel af en biedt die na verloop van tijd niet meer voldoende bescherming tegen het coronavirus. Een maand geleden besloot de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA al unaniem dat er een boostershot moet komen bij het Janssen-vaccin. Mensen ouder dan 18 jaar komen in aanmerking voor zo'n prik, minstens twee maanden na hun inenting.

Minister Beke: "Er zijn ook verschillende andere landen die deze beslissing al genomen hebben. Dus ik denk dat er toch wel heel wat wetenschappelijke medische evidentie is om dit te doen." Alle Belgen die met Janssen zijn gevaccineerd kunnen midden december al opnieuw ingeënt worden, zegt de minister.

Europees beleid

In België zijn ze, net als in bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland en Spanje, al eerder gestart met het verstrekken van boosters aan kwetsbare groepen. "We zijn in september al begonnen om patiënten met zware immuniteitsproblemen een derde prik te geven, we hebben dan in oktober beslist om mensen in de woonzorgcentra een derde prik te geven en nu het zorgpersoneel", zegt Beke. De ministers van Volksgezondheid in België hebben nu tevens principieel beslist dat iedereen op termijn een herhalingsprik zal krijgen.

Dat het boosterbeleid niet in alle landen hetzelfde is, ziet Beke als een gemiste kans. "Ik vind globaal genomen dat het voor Europa een gemiste kans is om niet tot een gemeenschappelijke vaccinatiestrategie te komen." Beke noemt als voorbeeld de situatie begin dit jaar. Toen het ging over het wel of niet inzetten van het AstraZeneca-vaccin en over de vraag wie dat moest krijgen. Hij ziet eenzelfde mechanisme bij de boosters "Ik zie dat lidstaten daar allerlei aparte beslissingen voor nemen en dat is wat mij betreft wel een gemiste kans voor Europa."