De uitzending van 8 november

CEO Eneco over gasprijzen en de energietransitie

We zitten midden in een energietransitie, we moeten verduurzamen, de gasprijzen zijn hoog: er is veel aan de hand in de energiewereld. CEO As Tempelman van Eneco, een van de grootste energiebedrijven van Nederland, is te gast in de studio. Eneco nam deze maand ook de contracten over van klanten van het failliete Welkom Energie. We spreken één van de gedupeerde klanten van Welkom Energie, die nu honderden euro's extra moet gaan betalen.