De uitzending van 6 november

Vandaag is de dag dat de aangescherpte coronamaatregelen ingaan, zoals een mondkapjesverplichting in openbare gebouwen en winkels. Het gebruik van de coronapas is uitgebreid naar musea, sporthallen en zwembaden. Vanavond zit Hubert Bruls , voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen bij Nieuwsuur om terug te kijken op die eerste dag.

Tekorten in de auto-industrie

We kijken naar de problemen in de auto-industrie. Die problemen bestaan - net als in veel andere sectoren - vooral uit tekorten. In auto's zitten relatief 'domme' chips. De productie van die domme chips is tijdens corona flink teruggeschroefd. Nu de vraag weer aantrekt, kunnen autofabrikanten niet genoeg leveren. In Nederland merken ze dat vooral bij toeleveranciers van onderdelen.