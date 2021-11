Een miljoen witwasmeldingen, maar nauwelijks aanhoudingen: 'Doodzonde'

Sindsdien melden de banken massaal opvallende transacties. "Het is doodzonde als je criminele netwerken bloot kunt leggen maar meldingen niet worden opgepakt omdat er geen capaciteit is", zegt Willemsen.

Banken melden dit jaar een recordaantal ongebruikelijke transacties die kunnen wijzen op witwassen. De Financial Intelligence Unit (FIU), de overheidsdienst die de meldingen verzamelt en analyseert, verwacht dat het aantal boven de miljoen uitkomt. "We hebben er nu al meer gekregen dan in heel 2020", zegt FIU-hoofd Hennie Verbeek-Kusters.

Witwas-expert Joras Ferwerda legt het uit: "Bij witwassen doe je alsof je geld eerlijk verdiend hebt. Dus je zou een zaakje kunnen beginnen waarin je het contante geld dat je verdiend hebt met bijvoorbeeld drugshandel, toevoegt aan de kassa. Zodat het lijkt alsof je een heel winstgevend bedrijf hebt, terwijl dat misschien in de praktijk niet zo is."

Volgens de banken werken er nu te weinig mensen bij de FIU. Willemsen: "12.000 mensen, één op de zes bankmedewerkers, zijn hiermee bezig. Dat is heel erg veel als je dat afzet naar de FIU. Die krijgen er negentien fte bij, dan komen ze op negentig man. Het is echt zaak dat daar voldoende capaciteit en mankracht zit."

Criminoloog Joras Ferwerda beaamt dat het probleem aan de kant van de overheid zit. "Er ontstaat scheefgroei. Terwijl we zien dat de afgelopen tien jaar het aantal transacties dat gemeld wordt, verviervoudigd is, is het maar de vraag of bij de publieke sector ook de capaciteit verviervoudigd is. Het antwoord is duidelijk, dat is het niet."

Capaciteit ook probleem bij politie

Mankracht lijkt een nog groter probleem verderop in de 'keten', bij de opsporing. Als de FIU oordeelt dat een transactie inderdaad verdacht is, kan de politie verder onderzoek doen en de criminelen aanhouden. "Over het algemeen gebeurt dat niet", zegt Ferwerda.

Van de 722.247 gemelde transacties beoordeelde de FUI er vorig jaar 102.947 als verdacht, ter waarde van vijftien miljard euro. Ferwerda: "Het is niet zo dat als de FIU een melding doorstuurt, er een politieman achter een bureau zit en denkt 'oh, ik ga meteen beginnen die zaak op te sporen'."