'Stel maximum aantal IC-bedden in voor covidpatiënten'

Girbes kijkt naar een recent rapport van het RIVM waaruit blijkt hoeveel gezondheidsschade er is ontstaan bij niet-covidpatiënten. "Misschien is de schade bij deze categorie patiënten wel groter dan de schade die we hebben voorkomen bij covidpatiënten."

"We zien dat de capaciteit kleiner is geworden doordat veel zorgpersoneel ziek is", zegt Girbes tegen Nieuwsuur. "Dat zijn dingen die ons parten spelen."

Het RIVM meldde vandaag 5.223 nieuwe besmettingen. Desondanks is het op de IC's nu rustiger dan tijdens vorige piekperiodes: lagen er in 2020 rond deze tijd nog 450 mensen op de IC, nu liggen er 164.

Nu de besmettingen weer snel oplopen, dreigt ook het oude spookbeeld van volle IC's. Als het aan Armand Girbes, intensivist bij het Amsterdam UMC ligt, kunnen we dit probleem alleen oplossen door actiever te gaan kiezen wie we wel op de IC behandelen en wie niet, zegt hij tegen Nieuwsuur. Ook andere ziekenhuizen zien tijd voor actie.

En daarom moeten we als samenleving volgens Girbes een gesprek gaan voeren over een maximum aantal IC-bedden in Nederland voor covid-bedden. "We moeten kijken hoe we de capaciteit eerlijk gaan verdelen."

Girbes vindt dat er daarbij moet worden gekeken naar hoe zinvol een IC-behandeling per patiënt wel of niet is. "Je gaat kijken naar wat de overlevingskansen zijn van de desbetreffende patiënt, en hoe zich dat verhoudt tot een andere categorie patiënten", zegt Girbes. "Waar niemand het over wil hebben is, dat als je het maar telkens blijft hebben over corona, wat dat betekent voor die andere patiënten."

'Gesprek dat we moeten voeren'

Andere ziekenhuizen zijn nog niet zo stellig als Girbes, maar staan wel open voor een gesprek hierover. Peter van der Voort, afdelingshoofd Intensive Care bij het UMCG, noemt het "een mogelijkheid die ook besproken moet worden".

Iwan van der Horst, intensivist bij het Maastricht UMC, vindt het goed dat er gesprekken worden gevoerd over het functionerend houden van de IC. "In ons huis is de discussie niet expliciet gevoerd, maar we spreken wel over het maken van moeilijke keuzes", zegt hij tegen Nieuwsuur. Volgens hem zou het helpen als de overheid hier over mee zou denken. "Geen keuze maken is de keuze is om niet te kiezen en te zien hoe het gaat."

Ademnood

Maar wat als je aankomt bij het ziekenhuis met ernstige ademnood door covid en er is geen plek meer? "Er zijn heel veel behandelmethodes voor mensen die kortademig zijn, die niet meteen leiden tot een IC-opname", zegt Girbes. Volgens hem moet per patiënt worden bekeken wanneer die IC-opname wel of niet écht nodig is.

"Uiteindelijk gaan we allemaal dood", zegt Girbes. "Het is ook tijd dat we gaan beseffen dat er grenzen zitten aan wat we kunnen."