De uitzending van 20 oktober

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid moet vóór 30 november over drie WOB-verzoeken van Nieuwsuur besluiten. Doet hij dat niet, dan moet hij een dwangsom betalen aan de NOS en de NTR. Dat schrijft de Raad van State in een uitspraak vandaag. Daarnaast heeft de minister volgens de Raad "onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de coronapandemie voor burgers en ondernemingen tot ingrijpende maatregelen en hevige maatschappelijke discussies heeft geleid". Nieuwsuur deed in juni 2020 drie WOB-verzoeken en wacht nu al ruim een jaar op de stukken. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag.

We staan weer in de file

Anderhalf jaar lang waren de files zo goed als verdwenen, maar het is de afgelopen weken een stuk drukker geworden op de snelweg. Is daar, nu we middenin de traditioneel drukke verkeersmaand oktober zitten, nog iets aan te doen? Het dringende thuiswerkadvies is inmiddels aangepast naar "werk thuis als het kan, op kantoor als het moet". Werkgevers en werknemers moeten daar vervolgens samen afspraken over maken.