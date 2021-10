Ineens een illegaal bordeel in de straat

Jan Koster dacht dit voorjaar zijn pand in Zwanenburg te verhuren aan arbeidsmigranten. Maar al snel klaagden de buren over de enorme toeloop van onbekende mannen. Soms wel veertig op een avond. Het huis in de woonwijk bleek omgetoverd te zijn tot een illegaal bordeel.

De overlast van illegale prostitutie in woonwijken neemt toe. Bezorgde omwonenden doen vaker melding bij Meld Misdaad Anoniem. Burgemeesters sluiten regelmatig panden in dorpen en steden waar illegaal seks tegen betaling wordt aangeboden. Ondertussen zien ook vergunde raamexploitanten een daling in de verhuur van de kamers met rood licht.

Inmiddels is de woning door de gemeente gesloten. Er hangen sloten aan de kozijnen en stickers vertellen voorbijgangers dat het huis verzegeld is op last van de gemeente. 'Prostitutiepand gesloten' staat op de voorruit.

Bij Meld Misdaad Anoniem komen steeds meer meldingen binnen over illegale prostitutie in woonwijken. "Vorig jaar waren het 600 meldingen, een verdubbeling van het jaar ervoor. En die trend lijkt zicht voor te zetten", aldus Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem. "Want op dit moment is dat aantal al bijna bereikt." De omwonenden, die de melding doen, zijn bezorgd, legt hij uit. Ze vrezen dat er mogelijk sprake is van mishandeling van de prostituees en dwang. De buurt voelt zich onveilig.

Coronacrisis speelt een rol

Door heel Nederland sloten gemeenten dit jaar al panden vanwege het illegaal aanbieden van seks tegen betaling. In Elburg (Gelderland) greep de gemeente onlangs in bij een huis midden in een woonwijk. Het stond er vol bedden. Er lagen condooms en allerlei andere materialen, aldus burgemeester Jan Nathan Rozenburg. "We troffen mensen aan uit Venezuela en Oost-Europa." Het ging overduidelijk om illegale prostitutie, stelt hij. "Met daarachter mogelijk ook banden met criminele motorbendes en misschien wel mensenhandel. Een heftig verhaal."

Burgemeester Rozendaal ziet in de regio maar ook landelijk het probleem toenemen. Hij denkt dat de coronacrisis een rol speelt. Legale seksclubs en ramen werden toen maandenlang gesloten. Maar, zo merkt hij ook op, enkele websites maken het ook heel makkelijk voor prostituees en klanten om elkaar te vinden.

'Het is niet te stuiten'

Dat merken ook de raamexploitanten, zoals Danny Sesseler van Love and Joy uit Leeuwarden. "Vooral na corona is de illegale tak heel erg gegroeid. Ik heb nu minder kamerhuursters en minder bezoekers." Hij vreest dat vrouwen die illegaal werken meer gevaar lopen. "Hier hebben we beveiligers en een alarm op de kamer. Hier is toezicht. Dat zal in de onvergunde en illegale sector niet zo zijn."

Ondertussen heeft huurbaas Jan Koster begrepen dat de mannen van het illegaal bordeel uit zijn pand zijn doorgegaan met hun activiteiten, maar dan in Badhoevedorp. Ook dat bordeel is inmiddels gesloten. Koster zucht: "Ik hoor dat ze van het ene naar het andere pand gaan en het eigenlijk niet te stuiten is."