De uitzending van 18 oktober

Hij wordt wel de 'Franse Trump' genoemd, journalist en schrijver Éric Zemmour. Het lijkt er sterk op dat hij mee gaat doen aan presidentsverkiezingen volgend jaar. Zemmour is populair onder de rechtse kiezers en wordt vergeleken met Trump vanwege zijn politieke stijl en stevige uitspraken. Hoe kijkt hij zelf tegen deze vergelijking aan? En hoe ziet hij de toekomst van Frankrijk?

Meer illegale prostitutie sinds de lockdown

Sinds de lockdown is er meer illegale prostitutie in Nederland. Dat zeggen hulpverleners, legale seks-exploitanten en toezichthouders. Het gaat om illegaliteit dus exacte cijfers zijn er niet. De gevolgen van deze activiteiten zijn overlast in woonwijken, risico's voor de prostituees en hun klanten en problemen voor woningverhuurders.