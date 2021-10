De uitzending van 16 oktober

Coronavirus nog altijd sterk aanwezig in Staphorst

Staphorst gaat aan kop als het gaat om de coronabesmettingen in Nederland op dit moment: de afgelopen week werden er 225 mensen positief getest, op een bevolking van 17.000 mensen. In de strijd tegen de verspreiding van het virus gaat de Hersteld Hervomde Kerk in het dorp het aantal kerkgangers vanaf zondag beperken.

Nieuwsuur spreekt met de Kerk in Staphorst. Ook Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, komt aan het woord.