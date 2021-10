De uitzending van 13 oktober

Paul Verhoeven is terug

Nederlands bekendste filmregisseur Paul Verhoeven is na vijf jaar terug in de bioscoop. In Benedetta, gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit de 17e eeuw, krijgt een non een lesbische relatie in het klooster. De film staat bol van de seks en het geweld dat we uit Verhoevens eerdere werk kennen, maar in dit geval ook van stevige kritiek op de katholieke kerk.

Nieuwsuur spreekt Verhoeven over zijn nieuwe film en de controverse die zijn werk omringt.