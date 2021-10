De uitzending van zondag 10 oktober

Polen demonstreren tegen besluit Pools recht Polen gaan de straat op om te demonstreren tegen het besluit van hun Grondwettelijk Hof dat Pools recht soms zwaarder weegt dan Europees recht. Die uitspraak bracht in de EU veel teweeg. "De uitspraak is slechts één van de elementen die de democratie in Polen bedreigen", zei De Poolse jurist Maciej Tabarowski eerder tegen Nieuwsuur. "Maar het is vooral een bedreiging voor onze aanwezigheid in de Europese Unie." We spreken EU-correspondent Kysia Hekster, die aanwezig is bij de grote demonstratie in hoofdstad Warschau.

Coming Out Day: is het nog wel nodig? Maandag is het Coming Out Day, de dag waarop er extra aandacht is voor lhbti'ers die openlijk voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomen. Het 'uit de kast komen' lijkt vanzelfsprekender, toch worden lhbti'ers nog altijd lastiggevallen. Zo werden afgelopen zomer regenboogvlaggen in brand gestoken, en bleek uit recent onderzoek dat lhbti+-leerlingen vaker worden gepest door leraren dan hetero-leerlingen. Nieuwsuur spreekt met lhbti-jongeren, die verschillend aankijken tegen de huidige acceptatie.