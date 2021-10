Een baan en toch arm: 'Van tien euro per uur kan je niet rondkomen'

Een veertigurige werkweek draaien, maar alsnog moeten kiezen welk kind kan sporten. Of: veertig uur per week wíllen werken, maar door keer op keer een flexcontract bij elk product in de supermarkt de afweging moeten maken of je het wel kan betalen.

Zo'n 220.000 mensen in Nederland werken wel, maar leven alsnog in armoede. Sommigen doordat ze door hoge lasten van huur, energie en boodschappen niet rond kunnen komen van hun salaris. Anderen doordat ze door gekmakende regels, tijdelijke toeslagen en onverwachte naheffingen voor onvoorziene kosten komen te staan.

Nieuwsuur bezocht Jolanda, Khadija en Alex die ondanks dat ze werken elke euro moeten omdraaien: