De uitzending van vrijdag 8 oktober

Corona treft Rusland (nog) hard: wat is daar aan de hand?

In Rusland is corona nog altijd zeer aanwezig. Het aantal besmettingen stijgt hard, veel mensen belanden in het ziekenhuis en ook het aantal sterfgevallen neemt toe. Met vandaag opnieuw een record: er vielen 936 coronagerelateerde doden. Een minderheid van de bevolking laat zich vaccineren, doordat ze de vaccins niet vertrouwen. Nieuwsuur spreekt onder meer een arts en een epidemioloog over de situatie in het land.