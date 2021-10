De uitzending van 7 oktober

Kim Putters (SCP) over leven in armoede

Een grote groep werkenden is aangewezen op tijdelijk, laagbetaald en/of onregelmatig werk. Als zij daarmee niet rondkomen hebben zij recht op toeslagen of aanvullende uitkeringen. Maar het gaat vaak fout bij het uitkeren van deze voorschotten, waardoor deze werkenden in acute financiële problemen komen. We praten erover in de studio met Kim Putters, directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP).