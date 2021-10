De uitzending van 6 oktober

Vanaf 8 oktober is in het Drents Museum een grote tentoonstelling over Kahlo te zien. Daarin komen twee belangrijke collecties samen: haar kunst, maar ook voorwerpen uit haar persoonlijke leven.

Frida Kahlo was een Mexicaanse kunstschilderes die zowel vanwege haar surrealistische kunst als haar bijzondere levensverhaal bekendheid verwierf. Als kind raakte ze verlamd aan haar rechterbeen. Ze begon met schilderen op achttienjarige leeftijd, toen ze na een zwaar busongeluk maandenlang met pijn op bed lag. Later kreeg ze een veelbesproken relatie met kunstenaar Diego Rivera, die ze haar "tweede ongeluk" noemde.

Jericho gaat neer, Jeruzalem mag blijven staan

Sloop dreigt voor de wijk Jericho in Amersfoort, tot verdriet van veel bewoners. Dat de huizen in slechte staat zijn kan iedereen zien, maar tot een paar maanden geleden zei de woningcorporatie voor renovatie te willen gaan.

Waarom dat niet doorgaat? Vanwege de strenge klimaateisen, zegt de corporatie.

Een paar jaar geleden zat het nabijgelegen wijkje Jeruzalem in dezelfde situatie, maar daar is wél gekozen voor renovatie. Er staan nu goed geïsoleerde huizen met zonnepanelen. Waarom kan in Jericho niet wat in Jeruzalem wel kon?