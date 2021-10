De uitzending van 5 oktober

Debat over eindrapport Remkes De Tweede Kamer debatteert vandaag over het eindverslag van informateur Johan Remkes. Daarin adviseert hij te onderzoeken of een kabinet met de huidige demissionaire regeringspartijen mogelijk is: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Gaat de maandenlange formatie eindigen met dezelfde kabinetssamenstelling als de vorige? We bespreken het met politiek verslaggever Arjan Noorlander.

Machtsstrijd in de Stille Oceaan Het AUKUS-pact tussen Australië, het VK en de VS heeft veel stof doen opwaaien. Via dit pact hopen de deelnemende landen tegenwicht te kunnen bieden tegen het steeds machtiger wordende China in de Stille Oceaan. Wat merken omliggende landen van die machtsstrijd?