De uitzending van 2 oktober

De Taliban regeren nu een tijdje Afghanistan. Is de situatie voor de inwoners drastisch veranderd? Hoe besturen ze het land? Nieuwsuur sprak ooggetuigen. Verder praten we in de studio met Afghanistan-volger Willem Vogelsang .

Onder de rook van de suikerfabriek

In de serie "Onder de rook van" hebben we aandacht besteed aan mensen die naast een bron van overlast wonen: een asfaltcentrale, de staalfabriek of een snelweg. In de laatste aflevering: hoe is het om te leven bij een suikerfabriek?