De uitzending van 30 september

Komt er vandaag een doorbraak in de formatie? Na een lange dag van overleg met informateur Remkes trokken VVD, CDA en D66 zich gisteravond terug voor intern beraad. VVD en CDA waren er betrekkelijk snel uit, maar D66-leider Sigrid Kaag zei aan het eind van de avond dat haar fractie meer tijd nodig had. Daarmee lijkt een doorbraak in de formatie vooral van D66 af te hangen. De partij deelt vanmiddag de uitkomst van het fractieberaad met Remkes. Wat dat antwoord is, is nog niet duidelijk. We bespreken alle ontwikkelingen met politiek verslaggever Arjan Noorlander.

Hoe reageren Italianen op verplicht coronatoegangsbewijs? In Italië moeten werknemers vanaf 15 oktober een coronatoegangsbewijs tonen als ze op hun werk komen. Het bewijs, dat in Italië de 'groene pas' of 'groene certificaat' heet, moet aantonen dat iemand tenminste een eerste prik heeft gehad, een negatief testbewijs heeft of kort geleden is hersteld van corona. Werkgevers krijgen daarmee een verregaand drukmiddel in handen om werknemers te dwingen om zich te laten vaccineren. Hoe vallen die maatregelen in het Zuid-Europese land? We bespreken het vanavond met Italië-correspondent Heleen D'Haens.

