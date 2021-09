De uitzending van 28 september

Steeds meer druk op geboortezorg

Niet alleen door de coronacrisis neemt de druk op de zorg toe, ook door de toename in het aantal geboorten kunnen ziekenhuizen de boel niet altijd meer bijbenen. Gynaecologie-afdelingen moeten steeds vaker patiënten weigeren, soms zelfs tot vijf per dag. Nieuwsuur nam een kijkje in het ziekenhuis.