Live vanuit Berlijn: de Duitse verkiezingen

Een bijzondere uitzending van Nieuwsuur vanavond. We zijn in Berlijn voor de Bundestagswahl, de Duitse verkiezingen. De spannendste in jaren, want het kan nog alle kanten op. De strijd om het bondskanselierschap gaat tussen Olaf Scholz van de sociaaldemocratische SPD en christendemocraat Armin Laschet (CDU). En uiteraard betekenen deze verkiezingen na 16 jaar ook het afscheid van Angela Merkel.

Wat en wie ga je zien?

Vanavond om 21.30 uur op NPO 2 presenteert Jeroen Wollaars vanuit het hart van Berlijn een speciale verkiezingsuitzending. We bespreken de exitpolls, de uitslagen, wat die betekenen voor de coalitievorming en staan uiteraard nog even stil bij Angela Merkel. En we we zijn live bij de hoofdkwartieren van de CDU en SDP om te kijken hoe de uitslag daar valt, en hebben drie bijzondere gasten in de studio.