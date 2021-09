De uitzending van 25 september

Mona Keijzer ontslagen door demissionair premier Rutte

Staatssecretaris Mona Keijzer is ontslagen door demissionair premier Rutte naar aanleiding van haar uitspraken vanochtend in de Telegraaf. Ze trok in een interview het nut van het coronatoegangsbewijs in twijfel, terwijl de nieuwe maatregelen vandaag in gaan. We praten over het ontslag van Keijzer met politiek verslaggever Arjan Noorlander.