De uitzending van 15 september

Pieter Omtzigt keert vandaag terug naar de Tweede Kamer, na zestien weken ziekteverlof. In de tussentijd verliet hij het CDA, en dus komt hij terug als eenmansfractie; de Groep Omtzigt. Zijn belangrijkste ambitie, zegt hij, is het herstellen van het evenwicht tussen de overheid en de burgers. We volgen hem op z'n eerste dag.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de situatie in Afghanistan en de chaotisch verlopen evacuatie van Nederlanders en van Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt. Demissionair premier Mark Rutte en ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) beantwoorden vragen. Politiek verslaggever Arjan Noorlander praat ons bij.

Is het drugsbeleid nog beheersbaar?

Liquidaties, vergismoorden, ontvoeringen en beschietingen. Bijna dagelijks is er in Nederland wel een geweldsincident dat op de een of andere manier gerelateerd is aan drugs. Drugs vormen een bloeiende bedrijfstak met een miljardenomzet.

Wetenschappers, hulpverleners, bestuurders en toezichthouders vrezen dat het huidige drugsbeleid onbeheersbaar is geworden. In deel drie van onze serie over de drugsindustrie een gesprek met Fred Westerbeke, politiechef in Rotterdam.