De uitzending van 12 september

Kritiek op Nederlands klimaatbeleid, 25 jaar na eerste onderzoek

Klimaatverandering kan gevaarlijke gevolgen hebben; snel en adequaat ingrijpen is noodzakelijk. Dat is de conclusie van een speciale Klimaatcommissie in 1996. De betrokken Kamerleden blikken nu met gemengde gevoelens terug op het betreffende onderzoek. "Er had natuurlijk veel meer moeten gebeuren. We liepen toen voorop, nu hobbelen we achteraan. Nederland moet zich schamen", zegt Ferd Crone, initiatiefnemer van de Klimaatcommissie en oud PvdA-kamerlid.