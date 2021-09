De uitzending van 8 september

Vrouwenprotesten in Afghanistan Sinds de Taliban de macht greep in Afghanistan vorige maand, is er voor vrouwen veel veranderd. Ze moeten zich houden aan islamitische kledingvoorschriften en veel vrijheden die ze hadden, zijn in gevaar. Een groep vrouwen in Kabul legt zich daar niet bij neer en organiseert al weken demonstraties. We spreken met de drijvende kracht achter de demonstraties, de 32-jarige ingenieur Zahra Jafari. En we spreken Fereshta Abbasi. Zij doet voor Human Rights Watch onderzoek naar vrouwenrechten in Afghanistan.

Coronabewijs in horeca: hoe gaat dat in de praktijk werken? Wie naar een café of bioscoop wil, moet mogelijk vanaf 25 september een negatieve test of een vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Dat zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vorige week na afloop van de ministerraad. Nu geldt de bewijsplicht alleen nog voor evenementen. Nieuwsuur blikt vooruit: hoe zou dat er in praktijk uit gaan zien? Het kabinet neemt op 14 september een besluit.

Bracht de Amerikaanse reactie op 9/11 meer kwaad dan goed? Aanstaande zaterdag is het precies 20 jaar geleden dat de Verenigde Staten werden opgeschrikt door een serie terreuraanslagen. De gebeurtenissen in Afghanistan van de afgelopen weken laten zien hoe verstrekkend de gevolgen zijn van die ene dag. In een serie reportages bericht Nieuwsuur over de nasleep van elf september in de Amerikaanse samenleving, in de buitenlandpolitiek en in het islamdebat. Vanavond aflevering 3: de geboren New Yorker Ben Rhodes zag de WTC-torens voor zijn ogen instorten. Hij besloot om naar Washington te vertrekken, ging voor de officiële 9/11-onderzoekscommissie werken en was vervolgens acht jaar lang één van de belangrijkste buitenlandadviseurs van president Obama. Nu zegt hij dat de Amerikaanse reactie op 9/11 meer kwaad dan goed heeft gebracht. Bekijk hier de vorige twee delen: