De uitzending van 7 september

Tweede Kamer bespreekt voortgang formatie

Het zomerreces is voorbij. Het politieke jaar begint met een debat over de voortgang van de formatie van een nieuw kabinet. Het eindrapport van informateur Mariëtte Hamer wordt besproken. Zij concludeerde dat een meerderheidskabinet onhaalbaar is. Het debat wordt gevolgd door politiek verslaggever Arjan Noorlander. Maar hij is niet de enige die het debat nauwlettend in de gaten houdt. Ook lokale bestuurders, werkgevers en woningcorporaties zitten met smart te wachten op een nieuw kabinet.