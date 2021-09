De uitzending van 1 september

"What the fuck hebben we de afgelopen zomer zitten doen?", zou een D66'er dinsdag in de wandelgangen hebben geroepen.

Vijf maanden na de Tweede Kamerverkiezingen is er nog altijd geen nieuw kabinet. Sterker nog, sinds dinsdag lijkt de formatie weer terug bij af. Informateur Mariëtte Hamer (PvdA) is er niet in geslaagd te voldoen aan de opdracht om een kabinet in de steigers te zetten, dat de steun heeft van een meerderheid.

Opvallend: in Kerkrade blijft de vaccinatiegraad laag

Het vaccinatietempo in Nederland ligt hoog. 85 procent van de 18-plussers heeft inmiddels een eerste vaccinatie gekregen en 75 procent is volledig gevaccineerd. Maar sommige regio's blijven achter. Meestal is daar een verklaring voor. Zo wonen in de Biblebelt veel mensen die zich om religieuze redenen niet laten vaccineren. Ook in wijken waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen is de vaccinatiegraad laag. Maar in Heilust, een wijk in Kerkrade, spelen beide factoren geen grote rol. Wat is er aan de hand?