De uitzending van 28 augustus

PvdA en GroenLinks en de 'fusie'

De PvdA kwam vandaag bijeen tijdens een congres. Het heetste hangijzer was de nauwere samenwerking met GroenLinks. Hoe verliep het vandaag tijdens het congres? En wat staat ons de komende tijd te wachten wat betreft die samenwerking? We bespreken het in de studio.