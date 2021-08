De uitzending van 27 augustus

Blijft de vrije pers in Afghanistan overeind?

Nu de Taliban de macht weer hebben gegrepen in Afghanistan wordt het voor onafhankelijke nieuwsmedia moeilijk om hun werk te doen. Toch is er één nieuwszender in Kabul die sinds de overname door de Taliban nog geen seconde uit de lucht is geweest: TOLOnews. Maar hoelang nog? Onafhankelijke nieuwsmedia werden tijdens het vorige Taliban-regime zelfs verboden.

De eigenaar van TOLO Saad Mohseni vertelt hoe hij de zender in de lucht houdt onder moeilijke omstandigheden.