De uitzending van 25 augustus

Corona uit een lab: complottheorie of serieus scenario?

Vorig jaar was het idee dat corona misschien uit een Chinees lab komt nog een taboe, een complottheorie. De afgelopen maanden is dat echter veranderd en ligt dat scenario weer als serieuze optie op tafel. Nieuwsuur onderzoekt welke bewijzen er zijn voor de twee belangrijkste theorieën over de oorsprong van het coronavirus: was het een mens die het virus opliep via een dier dat besmet raakte door een vleermuis of ontsnapte het virus uit een lab in Wuhan?