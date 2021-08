De uitzending van 19 augustus

Wat gebeurde er op de Nederlandse ambassade in Afghanistan?

In de Afghaanse hoofdstad Kabul kwam gisteravond een nieuw Nederlands ambassadeteam aan. Maandagavond waren Nederlandse ambassademedewerkers op stel en sprong vertrokken, nadat ze in de nacht van zaterdag op zondag van hun bed waren gelicht door Amerikaanse militairen. Wat is er de afgelopen week op de ambassade gebeurd en wat zijn normaal gesproken de protocollen in dit soort situaties?

En we spreken een Afghaanse tolk die een paar weken geleden per toeval via via hoorde dat hij kon terugkeren. Hij wist op tijd terug naar Nederland te komen, maar veel van zijn kennissen en collega's kunnen nu geen kant op.