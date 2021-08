De uitzending van 17 augustus

Debat over Afghanistan en formatie weer opgestart

De afgelopen vier weken lag hij stil, maar deze week komt de formatie van het nieuwe kabinet weer op gang. Gister sprak informateur Mariëtte Hamer met VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag, vandaag zijn de potentiële partners van deze partijen aan de beurt. Welke stappen in het formatieproces kunnen worden gezet?

Daarnaast in Den Haag vandaag: een debat over de situatie in Afghanistan. En met name: de kwestie van de Afghaanse medewerkers die bij Nederlandse missies actief waren.

We bespreken de laatste (politieke) ontwikkelingen met politiek verslaggever Nynke de Zoeten.

Gister spraken we al een Afghaanse tolk die samen met zijn gezin op een Nederlands vliegtuig wacht: