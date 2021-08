De uitzending van 16 augustus

De Afghaanse hoofdstad Kabul viel gisteren in handen van de Taliban; gisteravond laat riepen ze de overwinning uit. Inmiddels loopt vooral bij het vliegveld van Kabul de spanning op. Duizenden Afghanen proberen er een plek in een vliegtuig te bemachtigen.

Formatie weer opgestart

In Den Haag praten partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) met informateur Mariëtte Hamer over het 'regeerdocument' waaraan beide partijen hebben geschreven. Het document moet een aanzet geven tot een regeerakkoord met andere partijen, zoals GroenLinks, PvdA, CDA of ChristenUnie. Ook met hen wordt komende week gesproken. Is een regeerakkoord nu dichtbij?