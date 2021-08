Vanavond geen uitzending in verband met Zomergasten

Hoe 'smerig bedrijf' Tata Steel voor verdeeldheid in het dorp zorgt

Tata Steel is de grootste uitstoter van CO2 in Nederland. Het bedrijf krijgt daarom veel kritiek, ook van omwonenden. Maar niet iedereen in de regio is tegen de staalfabriek. En dat zorgt voor verdeeldheid, zelfs binnen families.