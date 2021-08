De uitzending van 13 augustus

Afghaanse ambassadeur over opmars Taliban

De Taliban krijgen een steeds groter deel van Afghanistan in handen. De terreurbeweging veroverde gisteren de derde grootste stad van het land, Herat, en vannacht de tweede stad, Kandahar.

Valt er nog iets te doen tegen de snelle opmars van de radicaal-islamitische strijders? Heeft het Westen daarbij nog een rol? We spreken vandaag met de Afghaanse ambassadeur in Nederland, Mohammad Asif Rahimi. Eerder was hij minister van Landbouw en gouverneur van Herat.