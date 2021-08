De uitzending van 12 augustus

Kamp Holland onder vuur

Ook Tarin Kowt, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan, staat op het punt veroverd te worden door de oprukkende Talibanmilities. Het voormalige Kamp Holland, nu de basis van de nationale veiligheidstroepen, ligt ook onder vuur. Kamp Holland was tussen 2006 en 2010 de thuisbasis van de Nederlandse militairen die deelnamen aan de Uruzganmissie. We spreken Hans van Griensven, die in 2007 commandant was van die missie.