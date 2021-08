De uitzending van 10 augustus

Laatste ontwikkelingen MH17-onderzoek

In Oekraïne is de openbare aanklager die leiding gaf aan het MH17-onderzoek opgestapt. In juli werd plaatsvervangend procureur-generaal Gjoenduz Mamedov op een zijspoor gezet en eind juli diende hij zijn ontslag in. Oekraïense mensenrechtenorganisaties denken dat het vertrek van Mamedov de doodsteek kan zijn voor de onderzoeken naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. Wat betekent dit voor het MH17-proces in Nederland? Verslaggever Gert-Jan Dennekamp praat ons bij over de laatste ontwikkelingen.