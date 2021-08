'Aanstelling Joustra als voorzitter onderzoek is juridisch aanvechtbaar'

De benoeming van Tjibbe Joustra als voorzitter van het onderzoek naar de beveiliging van Peter R. de Vries, is juridisch aanvechtbaar. Dat zei hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans donderdagavond in Nieuwsuur. Volgens Voermans gaat de benoeming in tegen het Europees vastgelegde 'recht op leven'.

Peter Schouten en Onno de Jong, de advocaten van Nabil B. in het Marengo-proces, gaven donderdagmiddag in een persconferentie flinke kritiek op de benoeming van Joustra. Zij vrezen dat Joustra niet de juiste man is om het handelen van de NCTV te onderzoeken, omdat Joustra in het verleden zelf bij die organisatie heeft gewerkt.

Hoogleraar Voermans geeft ze niet alleen daarin gelijk, hij zegt nu dat de benoeming zelfs juridisch aanvechtbaar is op basis van het 'recht op leven', een Europees wetsartikel dat de overheid verplicht het leven van burgers te allen tijde te beschermen.